Hoe zou zomaar kunnen dat Tonny Vilhena inzetbaar is voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Heerenveen van aankomend weekend. De KNVB en Feyenoord zoeken naar een geschikte datum om Tonny Vilhena voor de beroepscommissie te kunnen laten verschijnen. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord kan in afwachting van de zaak gewoon spelen.

Het is niet uitgesloten dat Vilhena ook zondag in Friesland tegen Heerenveen nog in actie kan komen. Dit meldt het Algemeen Dagblad. Normaal gesproken verschijnen spelers op een dinsdagavond voor de beroepscommissie. Dat is agendatechnisch morgen al niet meer mogelijk.