Feyenoord kan aankomend weekend beschikken over Tonny Vilhena. Dit omdat de Commissie van Beroep van de KNVB de zaak van de middenvelder op woensdag 29 maart zal behandelen.

Feyenoord en Vilhena gingen in in beroep tegen een vermeende elleboog van de middenvelder, waardoor de zaak nu ter beoordeling is van de Commissie van Beroep. Daardoor kon Vilhena afgelopen zondag al in actie komen tegen AZ en hoeft hij dus ook het duel met Heerenveen niet te missen.