Alexander Lacazette verruilt Olympique Lyon aan het einde van het seizoen voor Atletico Madrid. Dit weet het medium Cadena Cope te melden. Ook Arsenal zou hem willen hebben maar de Fransman geeft zelf de voorkeur aan de Spaanse topclub.

De radiozender meldt dat er ongeveer veertig miljoen euro met de transfer gemoeid zal zijn. Lyon en Atlético zijn over die transfersom nog in gesprek. Voorzitter Jean-Michel Aulas heeft al eerder aangegeven dat hij bereid is om mee te werken aan een vertrek van Lacazette.