1 SHARES Delen Tweet

Feyenoord-verdediger Eric Botteghin is bereid om Ajax-speler David Neres te helpen om te aarden hier in Nederland. Hij maakte dezelfde overstap ooit en weet dus wat hem te wachten staat.

“Voor hem is het makkelijker dan in mijn tijd, ik kwam destijds als jeugdspeler naar Nederland,” begint Botteghin in het blad Helden. ”Hij is als prof naar Ajax gekomen, had al acht wedstrijden voor het eerste team van São Paulo gespeeld en krijgt veel steun. Ik heb hem nog niet gesproken, maar dat komt vast als we tegen Ajax spelen. Als hij hulp nodig heeft, zal ik hem dat absoluut bieden.”

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord wordt op zondag 2 april gespeeld in de Amsterdam ArenA.