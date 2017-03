39 SHARES Delen Tweet

Robin van Persie verruilt Fenerbahce komend seizoen voor Feyenoord. Volgens Turkse media zou de aanvaller al een aanbod van de Rotterdammers hebben geaccepteerd. Het zou gaan om een bedrag van maar liefst vier miljoen euro per jaar dat hij minder gaat verdienen.

In Turkije verdiend Van Persie maar liefst 5,5 miljoen euro per seizoen. Volgens de laatste berichten heeft technisch manager Martin van Geel de spits ongeveer anderhalf à twee miljoen euro per seizoen geboden, wat al een pittig jaarloon is voor Feyenoord. Op dat voorstel zou Van Persie ‘ja’ gezegd hebben.