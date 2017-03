1 SHARES Delen Tweet

Arjen Robben heeft op het punt gestaan om zijn interlandcarriere te beeindigen. Dit vanwege het vele blessureleed dat hij in zijn carriere heeft moeten meemaken. Dit zegt hij in een gesprek met de Telegraaf.

“Ik heb mezelf de keuze voorgelegd of op twee fronten doorgaan, of alleen bij Bayern”, vertelt de international. “Daar heb ik met mijn vrouw en familie over gesproken en ook met de bondscoach (Danny Blind, red.).”

De oud-speler van onder meer PSV en FC Groningen koos dus uiteindelijk voor een vervolg bij Oranje. “Ik ben nu weer een tijd fit. Daarom is de keuze gevallen om Oranje en Bayern München te blijven combineren. Ik wil met Oranje nog een keer naar het WK”, aldus Robb