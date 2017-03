1 SHARES Delen Tweet

Het Belgische KRC Genk neemt huurling Jean-Paul Boetius definitief over van FC Basel. Dit weet het medium Het Laatste Nieuws te melden.

De Belgische club is van plan de aankoopoptie van één miljoen, die in het huurcontract staat, te lichten. Genk moet wel snel handelen, want deze optie geldt nog tot het einde van de maand maart. Als alles op tijd rond komt, tekent de 23-jarige Rotterdammer een contract voor vier seizoenen.