Kevin Strootman heeft vandaag niet met het Nederlands Elftal getraind. De middenvelder van AS Roma is namelijk ziek. Dit weet het Algemeen Dagblad te melden.

Het is nog onduidelijk of Strootman zaterdag kan spelen, maar de medische staf heeft daar wel goede hoop op. Dinsdag trainde Strootman al individueel. Arjen Robben sluit woensdag wellicht wél aan. De aanvaller heeft last van een zwelling op zijn voet, opgelopen tijdens de wedstrijd tussen Borussia Mönchengladbach en zijn club Bayern München, afgelopen zaterdag.