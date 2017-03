1 SHARES Delen Tweet

Sven Blummel is momenteel op proef bij RKC Waalwijk. Dit weet het Brabants Dagblad te melden.

Donderdag speelt hij mee in een oefenduel van RKC tegen Telstar en hoopt hij een contract af te dwingen. Het contract van de speler van Jong PSV loopt komende zomer af. Bij Jong PSV is hij er niet in geslaagd een basisplaats af te dwingen.