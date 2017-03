1 SHARES Delen Tweet

Daishawn Redan zal zijn eerste contract niet bij Ajax gaan tekenen. Hoofdjeugdopleiding van de Amsterdammers, Said Ouaali, vind het jammer dat hij vertrekt.

Wij hebben een traject voor hem uitgestippeld en er is uitvoerig gesproken met hemzelf en zijn management. Dat er dan op het allerlaatste moment niet thuis wordt gegeven is bijzonder spijtig, kennelijk hebben zij hun zinnen ergens anders op gezet. We hebben er alles aan gedaan om een groot talent als Daishawn voor de club te behouden maar op een gegeven moment houdt het op. Wij wensen hem het allerbeste met het vervolg van zijn carrière.”