Vincent Janssen verruilde dit seizoen AZ voor het Engelse Tottenham Hotspur. De Londense grootmacht betaalde maar liefst 22 miljoen euro voor de spits. Een succes werd het niet. Janssen moet het doen met af en toe een invalbeurt. Het medium The Mirror weet nu te melden dat de Spurs hem wllen verkopen.

Het gerucht gaat dat er een Nederlandse club in de markt voor hem is. Ajax heeft met Kasper Dolberg al een goede spits onder contract staan en wordt bovendien gelinkt aan Klaas-Jan Huntelaar. Feyenoord beschikt over de topscorer van de Nederlandse competitie met Nicolai Jörgensen. Klopt de informatie van het medium, dan zou het weleens om PSV kunnen gaan, aangezien Luuk de Jong niet bepaald voldoet dit seizoen. Maar dat is puur speculatief.