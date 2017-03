1 SHARES Delen Tweet

Matthijs de Ligt kreeg gisteren in het duel tussen Oranje en Bulgarije de voorkeur boven Wesley Hoedt. Een keuze waar de verdediger van Lazio Roma maar weinig van snapt. “Ik moet het accepteren, maar hoef het niet te begrijpen”, zei de verdediger van Lazio.

Uitgerekend De Ligt had schuld aan de openingstreffer van Bulgarije en ging ook niet vrijuit bij de 2-0. Blind wisselde de zeventienjarige verdediger van Ajax in de rust voor Hoedt. “Ik ben blij dat ik mijn debuut heb gemaakt”, zei de invaller. “Dit was een volgende stap in mijn loopbaan. Maar deze nederlaag is slecht voor ons. We hebben het niet goed “