Ajax wil het contract van verdediger Joel Veltman openbreken en verlengen. Hij staat momenteel nog tot 2018 onder contract bij de Amsterdammers. Dit weet FoxSports te melden.

Veltman is volgend jaar zomer transfervrij en Ajax wil voorkomen dat het in de zomer moreel gedwongen is om hem te verkopen. Zelf staat de Oranje-international open voor een nieuw contract, maar tegelijkertijd is intern ook bekend dat hij wil nadenken over een nieuwe stap in zijn loopbaan.