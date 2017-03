1 SHARES Delen Tweet

In de zomer van 2015 verruilde Georginio Wijnaldum PSV voor het Engelse Newcastle United. Het was niet de enige optie van de aanvallende middenvelder want ook Paris Saint-Germain was in de markt voor hem.

Wijnaldum vond de stap van PSV naar Paris Saint-Germain te groot en koos voor een tussenstap. Newcastle United bleek een perfecte keuze, want inmiddels is hij een vaste kracht van Liverpool.