Nederland speelt vanavond om 20.45uur tegen Italie in een vriendschappelijke interland. Aan de hand van de laatste training zal Matthijs de Ligt op de bank zitten en Wesley Hoedt in de basis starten. Naast alle discussies over De Ligt, zou de verdediger ook met lichte knieklachten kampen. Verder lijkt Grim de basis intact te houden.

Vermoedelijke opstelling Oranje volgens de NOS: Zoet, Karsdorp, Hoedt, Martins Indi, Blind, Wijnaldum, Strootman, Klaassen, Robben, Dost, Promes