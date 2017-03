3 SHARES Delen Tweet

PSV en NEC hebben interesse om een speler van Real Madrid binnen te halen. Het gaat om de jongeling Mink Peeters. Hij komt momenteel uit in de U19 bij de Madrilenen. Dit weet Voetbal International te melden.

De Nederlander speelt momenteel onder de voormalige middenvelder Guti. Vader Geert Peeters vertelt: “En die is razend enthousiast over Mink. Guti herkent veel van zichzelf in hem.” De voetballer heeft nog een contract tot medio 2018 in de Spaanse hoofdstad en dat betekent dat de partijen binnenkort om de tafel moeten. “Waarschijnlijk horen we de komende weken wat de club met hem van plan is. Verlengen en doorschuiven naar het tweede elftal, verhuren of toch misschien verkopen.”