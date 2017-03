1 SHARES Delen Tweet

Memphis Depay mag niet klagen over zijn salaris bij zijn nieuwe werkgever Olympique Lyon. Volgens het medium France Football verdient hij namelijk een jaarsalaris van 5,5 miljoen euro. Met dit bedrag behoort hij niet eens tot de topverdieners uit de Lique 1.

Aanvaller Radamel Falcao van AS Monaco zit op 13,6 miljoen euro, waar buitenspeler Angel Di Maria van Paris Saint-Germain op 12,6 miljoen euro zit. Verdediger Thiago Silva is de absolute koning van de Ligue 1 als het gaat om de salarissen, hij toucheert 14,4 miljoen euro per jaar.