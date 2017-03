1 SHARES Delen Tweet

Afgelopen transferperiode verliet Nemanja Guldelj Ajax voor het Chinese Tianjin Teda. In de Amsterdam ArenA waren ze blij dat ze hem voor een miljoenenbedrag van de hand konden doen maar dat geld niet voor Amin Younes.

De vleugelspits zegt namelijk op de officiële website van Ajax dat hij het ‘vuur’ van de middenvelder mist, het feit dat ze lekker op elkaar konden schelden in het veld. “Met Nemanja Gudelj en Arek Milik had ik dat sterk. Op het veld konden we elkaar de huid vol schelden om diezelfde avond samen uit eten te gaan. Als het goed is wil je elkaar beter maken en om daar te komen moet je af en toe bikkelhard voor elkaar zijn.”