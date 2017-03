0 SHARES Delen Tweet

Brad Jones kwam binnen als een reserve maar is inmiddels uitgegroeid tot een van de sterkhouders bij Feyenoord. De 35-jarige sluitpost zou dan ook graag langer blijven. Zijn huidige contract loopt aan het einde van het seizoen af.

Kom maar op, waar ligt dat contract? Mijn lichaam is sterk. Voor mijn gevoel is dit een plek waar ik lang zou kunnen presteren”, antwoordt hij op de vraag van ELF Voetbal of hij openstaat voor een langer verblijf bij Feyenoord. Jones heeft zich nog nooit beter gevoeld tijdens zijn carrière: “Nee. NEC vorig seizoen was fantastisch, het podium waarop ik me kon laten zien. Maar zo goed als bij Feyenoord heb ik het in mijn loopbaan nog nooit gehad.”