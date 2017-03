1 SHARES Delen Tweet

Ajax weet nog niet of het zondag de beschikking heeft over spits Kasper Dolberg. Hij is namelijk nog herstellende van een bovenbeenblesssure.

De 19-jarige Dolberg keerde vorige week vervroegd terug uit Denemarken, waar hij zich tegen de zin van Ajax in bij het nationale elftal moest melden. Komende dagen hopen de Amsterdammers de voorhoedespeler klaar te stomen voor de belangrijke topper tegen Feyenoord. Dit meldt het Algemeen Dagblad.