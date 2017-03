0 SHARES Delen Tweet

Nu Danny Blind is vertrokken als bondscoach van Oranje wordt er volop gespeculeerd over zijn opvolger. Ronald Koeman gaat het in ieder geval niet worden. De trainer van Everton heeft absoluut geen trek in de functie.

“Het was op z’n zachtst gezegd dramatisch”, vertelt Koeman aan Voetbal International over de wedstrijd tegen Bulgarije . “Iemand appte me met de vraag of ik beschikbaar was. Wat denk je zelf?, antwoordde ik. Wat moet ik er ook op zeggen? Ik werk heel prettig bij Everton aan een mooi project waar we pas mee begonnen zijn.”

“Ze hebben hun kans gehad. Nu zijn we twee bondscoaches en een paar assistenten verder. En kijk waar we staan met ons voetbal.” Maar wie dan wel? “Ik waag me niet aan namen”, besluit Koeman “maar het lijkt me duidelijk dat het iemand moet zijn die z’n sporen heeft verdiend, een coach met een grote staat van dienst en veel ervaring. Het is namelijk een hele klus.”