0 SHARES Delen Tweet

Nederland heeft zich niet weten te revancheren voor de nederlaag tegen Bulgarije van afgelopen zaterdag. In de Amsterdam ArenA verloor Oranje met 1-2 van Italie. De wedstrijd had geen belang, het ging om een oefenwedstrijd.

Onder leiding van Interim-bondscoach Fred Grim begon Nederland goed. Het kwam zelfs op voorsprong via een eigen doelpunt van Romagnoli. Binnen een minuut was het alweer gelijk. Spits Eder knalde de bal droog achter doelman Jeroen Zoet. Na een half uur spelen zette Italie de eindstand al op het bord. Bonucci knalde de bal in het dak van het doel na een corner.