Arjen Robben (33) speelt nog wekelijks de sterren van de hemel maar hij weet ook dat hij aan het einde van zijn carriere zit. Volgend seizoen staat hij nog op de vleugels van Bayern Munchen maar daarna ziet hij wel heil in een Chinees avontuur. Dit weet het medium BILD althans te melden.

Hij zou namelijk een zeer lucratieve aanbieding opzak hebben van de Chinese grootmacht Guangzhou Evergrande.

According to SPORTBILD, Guangzhou Evergrande are still interested in signing Arjen Robben. #FCBayern pic.twitter.com/m8P1XSipt9

— Home Bayern (@HomeBayern__) 29 maart 2017