Borussia Dortmund is overtuigt geraakt van de kwaliteiten van Rick Karsdorp. De Duitse grootmacht zou miljoenen over hebben voor de verdediger van Feyenoord.

Momenteel stelt Thomas Tuchel de Poolse verdediger Lukasz Piszczek steeds op als rechtsback, maar de desbetreffende speler wordt dit jaar al weer 32 jaar oud. Dat betekent dat het mogelijk tijd is om door te selecteren, of dan in ieder geval een jongere speler op de kop te tikken, en wat dat betreft komt de naam van Karsdorp om de hoek kijken in de Duitse pers.