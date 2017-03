1 SHARES Delen Tweet

Paris Saint-Germain heeft interesse in Robin van Persie. De topclub uit Parijs is opzoek naar een stand-in voor Edinson Cavani en zien in Van Persie een prima optie. Dit weet de Franse krant L’Équipe te melden. Momenteel speelt hij bij het Turkse Fenerbahce waar hij met zijn salaris van 5,5 miljoen euro zwaar op de begroting drukt.

Er zou reeds contact zijn opgenomen met de entourage van Van Persie. Zegt de Nederlander ‘nee’, dan kijken de steenrijke Fransen volgens het hierboven genoemde medium naar Lucas Alario (River Plate), Marko Arnautovic (Stoke City) en Chicarito (Bayer Leverkusen). Van Persie kan mogelijk ook naar Feyenoord, maar in Rotterdam ligt het salarisplafond een heel stuk lager.