De kans is groot dat naast tonny Vilhena ook Terence Kongolo de klassieker van aankomende zondag moet laten schieten. De verdediger heeft nog steeds last van zijn bovenbeen. Dit weet het Algemeen Dagblad te melden.

Kongolo kan deze week nog niet volledig meetrainen en dat is natuurlijk wel nodig in aanloop naar zo’n belangrijke wedstrijd. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat Miquel Nelom in de Arena aan de kraker van de competitie begint.