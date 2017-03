1 SHARES Delen Tweet

Toen Marco van Ginkel nog speler van Vitesse was speelde een transfer naar Ajax. Hij werd uiteindelijk verkocht door de Arnhemmers aan Chelsea omdat ze geen binnenlandse transfer wilde. Maar wat als de Amsterdammers zich nu weer gaan melden voor hem.

Tegenover het medium Goal zegt hij er het volgende over: ‘Vitesse wilde me niet aan een binnenlandse club verkopen, want wij stonden ook bij de bovenste drie of vier teams. Dat vonden zij dus niet zo’n goed idee. Ajax zou een mooie stap zijn geweest. Ik heb ook gesprekken gehad met Frank de Boer en Marc Overmars, maar die zijn uiteindelijk niet doorslaggevend geweest.”

Maar wat als Ajax opnieuw contact opneemt met de zaakwaarnemer van Van Ginkel? “Ik ben vorig jaar kampioen geworden met PSV, dus dan zit Ajax er niet meer in. Ze hoeven ook niet meer te komen. Als ik twee keer voor PSV kies lijkt me dat zo’n stap niet aan de orde is.” Als laatste vergelijkt de middenvelder de Eredivisie met de Europese top. “Het Eredivisie-niveau is niet laag, maar toen was mijn keuze heel duidelijk. Je krijgt hier op het middenveld bijvoorbeeld wel iets meer tijd om te handelen, maar Nederland is toch een opleidingsland. In Italië en Engeland heb je veel ervaren jongens en ben je zelf het jonkie.”