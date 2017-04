1 SHARES Delen Tweet

Santiago Arias staat hoog op lijstje van het Engelse Swansea City. Dit weet het medium The Sun te melden.

De Premier League club volgt de Colombiaanse rechtsback al geruime tijd. Volgens The Sun zou Swansea 12 miljoen pond, ongeveer 14 miljoen euro over hebben voor de Colombiaans international. Swansea City nam eerder Luciano Narsingh over van PSV.