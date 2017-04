0 SHARES Delen Tweet



All Goals & highlights HD – Ajax 2-1 Feyenoord… door elclasico2014

Ajax heeft vandaag goede zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap. In een rechtstreeks duel tegen koploper Feyenoord wonnen de Amsterdammers met 2-1. Het verschil is nu drie punten in het voordeel van Feyenoord dat ook nog een veel beter doelsaldo heeft van +10.

Al na een minuut spelen kwam Ajax op voorsprong. Lasse Schone schoot de bal vanuit een vrije trap achter doelman Brad Jones. Na 36 minuten spelen werd het zelfs 2-0. Doelpuntenmaker was David Neres die de bal binnen tikte na een voorzet van Hakim Ziyech.

In de tweede helft kreeg Ajax kans op kans maar wist het niet verder de score uit te bouwen. In de blessuretijd was het Michiel Kramer die iets terug deed voor de Rotterdammers maar verder dan dit doelpunt kwamen ze niet.