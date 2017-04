0 SHARES Delen Tweet

Rick Karsdorp maakt indruk dit seizoen. Zoveel zelfs dat Bayern Munchen overtuigt is geraakt door zijn kwaliteiten. Naar verluidt willen ze hem deze zomer overnemen van Feyenoord en hebben daar een grote zak geld voor over. Dit weet de Telegraaf vandaag te melden.

In Munchen moet hij de opvolger worden van Phillip Lahm die stopt aan het einde van het seizoen. “Een delegatie van de club uit de Bundesliga heeft maandenlang in alle stilte op de tribunes gezeten bij wedstrijden van Feyenoord in de competitie en in de Europa League. Ook bij interlands van Oranje bekeken de Duitsers Karsdorp. Bij de topper tegen PSV, een dikke maand terug, was de scoutingafdeling van Bayern onder de indruk van het aanvallende spel van de international. Ook gisteren in de ArenA zat een delegatie van Bayern voor de Feyenoorder op de tribune.”