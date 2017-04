1 SHARES Delen Tweet

De blessure van Feyenoord-verdediger Rick Karsdorp blijkt mee te vallen. Hij viel gisteren uit met een blessure in het duel tegen Ajax.

De vleugelback heeft een minimale verrekking aan zijn knieband opgelopen. Of Karsdorp de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles gaat halen is echter een vraagteken. De inzetbaarheid van Nicolai Jörgensen, die zich vroeg in de Klassieker moest laten wisselen vanwege een hamstringblessure, is eveneens onzeker.