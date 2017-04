1 SHARES Delen Tweet

PSV wil verder met Marco van Ginkel. De middenvelder wordt gehuurd van Chelsea en dat willen de Eindhovenaren volgend seizoen weer doen. Dit weet het Eindhovens Dagblad vandaag te melden.

Of The Blues het ook zien zitten om Van Ginkel nog een jaar af te staan aan PSV, is afwachten. Hij heeft bij Chelsea nog een contract tot medio 2019 en mogelijk wil Chelsea hem nu weleens elders in actie zien komen. Kopen zou voor PSV onmogelijk zijn.