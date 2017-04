0 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft in 2016 maar liefst 7,5 miljoen euro overgemaakt aan spelersmakelaars. Dat blijkt uit een rapportage van de KNVB, waaruit De Telegraaf bericht.

Het bedrag heeft uiteraard ook rechtstreeks te maken met de grote transfers die Ajax afgelopen seizoen gedaan heeft. In het kader van meer transparantie rapporteert de KNVB jaarlijks over de betaalde vergoedingssommen aan tussenpersonen. PSV betaalde in 2016 2,75 miljoen aan zaakwaarnemers, Feyenoord 1 miljoen euro.