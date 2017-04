1 SHARES Delen Tweet

Ajax is geinteresseerd om deze zomer Daley Blind terug te halen van Manchester United. Wel willen de Mancunians een aanzienlijke transfersom voor hem ontvangen. Bij United heeft hij nog een contract tot medio 2018.

De grootmacht uit Manchester wil 15,5 miljoen euro voor Blind ontvangen. Dat is een bedrag dat Ajax in de regel niet overmaakt voor transfers, alhoewel directeur spelerszaken Marc Overmars in de winter natuurlijk wel het chequeboekje trok voor David Neres.