Het zou zomaar kunnen dat Klaas-Jan Huntelaar volgend seizoen terugkeert naar Ajax. In een gesprek dat staat op de officiele website van Ajax laat hij zich uit over een mogelijke transfer.

Huntelaar zegt: “Alles is mogelijk. Maar het is lastig om daar nu iets over te zeggen. We gaan het zien …” Over zijn stap van Friesland naar Amsterdam zegt hij: “Bij Heerenveen heb ik het erg naar mijn zin gehad. Het ging lekker en gaandeweg klopten clubs aan die interesse in me hadden. AZ, maar ook Ajax en Feyenoord. Ik heb veel gesprekken gevoerd in die tijd, maar in mijn hart had ik de keuze al gemaakt: ik wilde naar Ajax.”