Klaas-Jan Huntelaar vertrekt aan het einde van het seizoen transfervrij bij Schalke 04. Een terugkeer naar Ajax behoord nog altijd tot de mogelijkheden van de veelscorende spits.

Een lucratief avontuur in de ‘zandbak’ sluit hij in ieder geval wel uit. Hij zegt nog steeds superfit te zijn. ‘Ik kan het zeker nog opbrengen en weet dat ik nog een hoog niveau kan halen. Ik zie wel wat er gaat gebeuren, welke aanbiedingen er liggen en dan maak ik een keuze. De kans is groot dat ik lekker in Nederland blijf wonen.’