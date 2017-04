1 SHARES Delen Tweet

In de competitie doet Schalke 04 het dit seizoen niet zo goed maar in de Europa League gaat het beter. Aanstaande donderdag spelen ze in de kwartfinale tegen Ajax. De oude club van Schalke-spits Klaas-Jan Huntelaar. De Duitsers denken dat de een plek in de halve finales moet lukken.

De centrumaanvaller zegt tegen De Telegraaf: “Wat ik bij de club hoor, is dat men best positief is over het bereiken van de halve finale. Niet dat we Ajax wegblazen, maar normaal gesproken wint een club uit de Bundesliga van een Nederlandse ploeg. Of dit niet bepaald het beste Schalke is geweest waarin ik heb gespeeld? In het begin speelden we Champions League en nu moeten we vechten om Europa League-voetbal te halen, dus dat geeft wel een beeld hoe het is gelopen.”