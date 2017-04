1 SHARES Delen Tweet

Het lijkt een drukke transferzomer te worden voor Feyenoord. Volgens diverse Engelse media zint keeper Brad Jones ook op een transfer naar een andere club. Hij kan transfervrij vertrekken uit Rotterdam.

De Engelse pers gelooft dat de sluitpost zijn zinnen gezet heeft op een transfer naar Engeland, waarbij men in het midden laat of dat naar de Premier League of de Championship zal zijn. De Australiër speelde tussen 2001 en 2015 al in Engeland en dat land ziet hij naar verluidt gewoonweg als zijn thuis.