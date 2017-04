0 SHARES Delen Tweet

Arsenal ziet in Marc Overmars de nieuwe directeur voor de toekomst. De Londenaren willen hem overnemen van Ajax. Dit weet The Daily Mail vandaag te melden. In het verleden was Overmars spelers van ‘The Gunners’.

Dat Arsenal op zoek is naar een technisch directeur, is niet heel verrassend. De club staat er tenslotte niet zo goed voor en momenteel regelt de fel bekritiseerde Arsène Wenger nog welke spelers de selectie komen versterken en wie er weg gaan.