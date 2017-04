0 SHARES Delen Tweet

Borussia Dortmund-speler Marc Bartra is geopereerd aan zijn pols al gevolg van de explosies die gisteren afgingen in de buurt van de spelersbus. Hij is de enige speler die gewond raakte.

Dortmund heeft laten weten dat Bartra een spaakbeen heeft gebroken in zijn pols en er zijn ook botsplinters in het gewricht die moeten worden verwijderd. Daarvoor moet hij dan ook worden geopereerd en dat zal vanavond nog gebeuren. De kans dat hij woensdag kan spelen als het Champions League-duel met AS Monaco alsnog wordt gespeeld lijkt uitgesloten.