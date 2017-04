1 SHARES Delen Tweet

Marco van Ginkel kan na dit seizoen zijn carriere voortzetten in Turkije. Naar verluidt wil Fenerbahce hem aan het eind van het seizoen overnemen van Chelsea. Dit weet het medium The Evening Standard te melden.

Mocht Fenerbahçe gesprekken willen voeren over een transfer, dan moet de klop aankloppen bij Chelsea. Dat is de oorspronkelijke werkgever van Van Ginkel, dat hem voor de tweede keer heeft verhuurd aan PSV. De Eindhovenaren zouden de middenvelder naar verluidt definitief over willen nemen, maar daar weet zaakwaarnemer Karel Jansen niets van. “Het is nog niet zeker wat er gaat gebeuren, het is nog vroeg”, zegt Jansen tegenover het eerdergenoemde medium.