3 SHARES Delen Tweet

Feyenoord heeft interesse in de Italiaanse buitenspeler Daniele Verde (20). Dit weet het medium CalciaMercato te melden. Hij staat onder contract bij AS Roma maar wordt uitgeleend aan de Serie B-club US Avellino 1912.

De aanvaller speelde dit seizoen 28 keer voor de Italiaanse club. In deze wedstrijden wist hij zeven keer doel te treffen en gaf hij vijfmaal een assist. Verde ligt nog tot de zomer van 2018 vast bij AS Roma.