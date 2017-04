1 SHARES Delen Tweet

Juventus heeft zich een prima uitgangspositie weten te verschaffen om door te gaan naar de halve finales van de Champions League. In de heenwedstrijd tegen FC Barcelona wonnen de Italianen met 3-0.

Al na een aantal minuten kwam de Oude Dame op 1-0 via Paulo Dybala. Een kwartier later was het weer Dybala die met een schuiver voor de 2-0 tekende. Chiellini zette in de tweede helft met het hoofd de 3-0 eindstand op het scorebord.

Volgende week is de return in Camp Nou.