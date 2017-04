1 SHARES Delen Tweet

Ajax kon vijf jaar geleden de toen 17-jarige Paulo Dybala voor vijf miljoen kopen van Cordoba. Scouts van de Amsterdammers waren er toen om hem te bekijken maar raakte niet onder de indruk. Dit weet Henk Spaan te melden in zijn column in het Parool.

“”Past niet in het systeem,” luidde het oordeel. Altijd als ik Dybala zie scoren, de jongen is inmiddels 100 miljoen pond waard, denk ik aan die twee scouts. Dinsdag was het weer gehaktdag voor Barcelona. Dybala, op de nominatie om door de Catalanen te worden overgenomen, maakte er twee.”