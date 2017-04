0 SHARES Delen Tweet

Napoli wil zich deze zomer gaan versterken met Jeroen Zoet. Dit weet het Italiaanse medium Calciomercato te melden.

Momenteel verdedigt de ervaren Spanjaard Pepe Reina nog het doel in het San Paolo-stadion, maar de oud-goalie van onder meer Liverpool is natuurlijk al behoorlijk op leeftijd. In de aankomende zomer zou hij vervangen moeten worden en Zoet staat wat dit betreft op nummer één op de shortlist, zo weet Calciomercato te melden.