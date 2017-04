0 SHARES Delen Tweet

Ajax begint vanavond naar verluidt met Kasper Dolberg in punt van de aanval. Dit gaat dan waarschijnlijk ten koste van Justin Kluivert. Zijn plek wordt dan ingenomen door Bertrand Traoré. Dit weet het Algemeen Dagblad te melden. Donny van de Beek zal naar verwachting de plek van de geschorste Lasse Schone innemen.

Het dagblad meldt verder: “Kasper Dolberg keert vanavond terug in de selectie van Ajax voor de wedstrijd tegen Schalke 04. De Deen raakte een maand geleden in de achtste finales tegen FC Kopenhagen geblesseerd aan zijn lies. Bertrand Traoré speelde daarom de laatste weken in de spits en deed dat uitstekend. Toch is de kans groot dat trainer Peter Bosz voorin begint met Dolberg en Traoré daardoor opschuift naar de rechterkant.”

Verwachte opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Viergever, Sinkgraven; Van de Beek, Klaassen, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes.