0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord is geinteresseerd in de 20-jarige buitenspeler Daniel Verde. Dit weet het Italiaanse medium medium Calciomercato te melden. Hij staat onder contract bij AS Roma maar wordt dit seizoen verhuurd aan de Serie B-club Avelino.

Naar verluidt houden de scouts van de nummer één van de Nederlandse Eredivisie de speler in kwestie al een tijdje in de gaten. De scoutingsrapporten zouden positief zijn en daarom weet de bovenstaande website dat Feyenoord zich binnenkort in de Italiaanse hoofdstad Rome zal melden met een aanbieding. Verde staat nog onder contract tot 2018 bij de ploeg van middenvelder Kevin Strootman en kost dus niet bijzonder veel.