Afgelopen! Real Madrid wint met 1-2 van Bayern München. Bekijk hier alle highlights. #BAYRMA #socialreplay pic.twitter.com/U78SGXir1m — Veronica Televisie (@VeronicaTV) 12 april 2017

Real Madrid heeft zich een prima uitgangspositie weten te verschaffen om door te gaan in de Champions League. De Madrilenen wonnen namelijk met 1-2 van Bayern Munchen.

Grote man bij ‘De Koninklijke’ was Cristiano Ronaldo. Hij tekende voor beide doelpunten. Bayern kwam nog wel op voorsprong door een kopgoal van Arturo Vidal maar verder dan dit kwamen ze niet. Volgende week is de return in Santiago Bernabeu.