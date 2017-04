1 SHARES Delen Tweet

Feyenoord wil niets liever dan doorgaan met buitenspeler Eljero Elia. Zelf twijfelt hij over een nieuwe verbintenis omdat hij denkt aan nieuw avontuur in het buitenland. Dit weet het Algemeen Dagblad te melden.

Het contract van Elia bij Feyenoord loopt door tot de zomer van 2018. Hij kwam in 2015 transfervrij over van Werder Bremen en heeft zich ontwikkeld tot een van de steunpilaren in de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. Daarnaast is er ook onduidelijkheid over de toekomst van Steven Berghuis. De rechtsbuiten wordt dit seizoen gehuurd van Watford. Waarschijnlijk keert hij terug naar Engeland.