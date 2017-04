1 SHARES Delen Tweet

Rick Karsdorp heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe contract bij Feyenoord. Hij staat nu tot 2021 onder contract bij de Rotterdammers.

De rechtervleugelverdediger is bezig aan zijn derde seizoen bij de eerste selectie van Feyenoord en is volgens technisch directeur Martin van Geel een van de steunpilaren van het elftal. Karsdorp: ”Ik heb dit seizoen mijn debuut gemaakt in het Nederlands elftal en we staan bovenaan in de Eredivisie. Misschien is dit contract een beloning daarvoor, maar het kan altijd beter.”